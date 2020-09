Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : SAP S/4HANA déployé chez Cooper Standard Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir déployé les solutions SAP S/4HANA pour Cooper Standard, fournisseur mondial de systèmes et composants pour l'industrie automobile, client de longue date du groupe de services informatiques. En collaboration avec Capgemini, les 74 usines de Cooper Standard à travers le monde, qui comptent 5.240 utilisateurs opérant plus de quatre millions de transactions chaque jour, ont migré d'ECC vers SAP S/4HANA. Cette décision offre désormais à Cooper Standard 'la capacité d'améliorer ses processus de manière évolutive, au lieu d'avoir eu à recourir à un projet d'envergure en matière de gestion du changement'.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.75%