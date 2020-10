Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : s'envole vers 111,9E Cercle Finance • 19/10/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - CapGemini s'envole vers 111,9E et referme le 'gap' des 110,75E: le prochain objectif coïncide avec la récente résistance des 113,3E, le suivant vers 117,25E avant de retracer le double-top des 120E du 3 et 16 septembre.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.06%