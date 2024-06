Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini : rétrograde sous 184E, surveiller de près 182,4E information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Capgemini rétrograde sous 184E (et même 183,8E) et revient à moins de 1% de son double support majeur (plancher annuel) des 10 janvier et 14 juin (182,4E, brièvement testé en intraday le 30 mai).

Un basculement sous le seuil pivot des 180E déboucherait sur le retracement des 158/160E, planchers de mi-août puis des 3 et 27 octobre 2023.





Valeurs associées CAPGEMINI 184,75 EUR Euronext Paris -1,70%