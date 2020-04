Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : retrait obligatoire sur Altran le 15 avril Cercle Finance • 02/04/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Conformément à l'avis de l'AMF publié ce jour, Capgemini annonce qu'il procédera le 15 avril au retrait obligatoire de toutes les actions Altran Technologies qui n'ont pas été apportées à son OPA amicale. Le retrait obligatoire portera sur toutes les actions Altran qui n'ont pas été apportées à l'OPA, à l'exception de celles auto-détenues, soit un total de 4.749.218 actions représentant 1,85% du capital et 1,97% des droits de vote. Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre du retrait obligatoire sera égal au prix de l'OPA, soit 14,50 euros par action. Les actions Altran seront radiées de la cote sur Euronext à Paris, après la clôture du marché, le 15 avril.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.28%