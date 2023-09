Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : retrace la résistance des 172,3E information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - CapGemini retrace la résistance des 172,3E du 31 août et pourrait s'ouvrir -en cas de poursuite après la séance des '4 sorcières'- le chemin des 175,2E ('gap' du 27/07) et peut-être du triple-sommet des 180E du 16/06 puis des 19/07 et 27/07.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.49%