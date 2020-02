CAPGEMINI : résultats 2019 dans le bas de la fourchette d'objectifs et nouveaux rachats d'actions

(AOF) - En 2019, Capgemini a réalisé un résultat net part du groupe en progression de 17% à 856 millions d'euros. La marge opérationnelle a atteint 1,741 milliard d'euros et 12,3% du chiffre d'affaires, soit un accroissement de 9% en valeur et de 20 points de base. Le groupe tablait sur un taux de marge compris entre 12,3% et 12,6%. Le chiffre d'affaires a atteint 14,125 milliards d'euros, en progression de 7%.

Cela représente une croissance de 5,3% à taux de change constants alors que le groupe de conseil et de services informatique visait une croissance " autour 5,5% ". La croissance organique s'est établie à 4,2%.

Les prises de commandes sont en croissance de 11% à taux de change constants, pour atteindre 15,138 milliards d'euros.

Le free cash-flow organique s'établit en forte hausse à 1,288 milliard d'euros et dépasse ainsi largement l'objectif de 1,100 milliard d'euros fixé en début d'année. Cette performance reflète en premier lieu la progression de la marge opérationnelle et dans une moindre mesure la baisse des coûts de restructuration. Le groupe a également bénéficié sur l'exercice 2019 d'une amélioration de 30 millions d'euros de son besoin en fonds de roulement.

Dans le cadre de la gestion active du capital social, le Conseil d'administration a approuvé un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions de la Société à hauteur de 600 millions d'euros. Compte tenu du solde de 250 millions d'euros du programme pluriannuel en cours, le groupe dispose désormais d'une capacité totale de rachat d'actions de 850 millions d'euros.

Dans ce contexte, le groupe va procéder à des rachats d'actions dès les prochains mois à hauteur de 200 millions d'euros.

Pour l'année 2020, Capgemini vise une croissance d'environ 4% à taux de change constants de son chiffre d'affaires, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,4% et 12,6% et un free cash-flow organique d'environ 1,2 milliard d'euros.

Ces perspectives ne tiennent pas compte de l'impact de l'acquisition d'Altran.

