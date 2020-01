Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : résultat de l'offre publique d'achat sur Altran Cercle Finance • 27/01/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a indiqué à l'Autorité des marchés financiers avoir reçu à la date du 22 janvier 2020, en dépôt 108 296 126 actions Altran Technologies. Les actionnaires d'Altran avaient jusqu'au 22 janvier 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l'offre. Capgemini avait annoncé l'augmentation du prix de son offre sur Altran à 14,5 euros par action (au lieu de 14 E). Capgemini, qui détient d'ores et déjà 29 378 419 actions Altran Technologies, est en mesure de détenir 137 674 545 actions Altran Technologies représentant autant de droits de vote, soit 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote de cette société. La condition minimale requise est donc satisfaite. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.

