CapGemini : repart à l'assaut des 114,4E

(CercleFinance.com) - CapGemini signe l'une des plus fortes hausses du CAC40 et repart à l'assaut des 114,4E du 12 août, non loin des 115,3E du 19 février. Au-delà, il pourrait se fixer comme objectif le retracement du zénith historique des 119E du 18 juillet 2018 et 24 janvier 2020.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.03%