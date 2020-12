Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : renoue avec 121,3E, risque triple-top sous 121,6E Cercle Finance • 17/12/2020 à 19:28









(CercleFinance.com) - CapGemini renoue avec 121,3E, retraçant cette même résistance testée les 3 et 16 septembre puis 25 octobre : le titre risque un triple-top sous 121,6E avec un possible pullback vers 114E. Une cassure validerait un signal de correction en direction de 106E (support du 7/10), le franchissement des 121,5E un objectif de 136E (report d'amplitude... car c'est aussi un sommet historique majeur remontant à fin janvier 2020 et mi-juillet 2018.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.54%