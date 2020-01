Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : remporte un prix décerné par Salesforce Cercle Finance • 08/01/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Capgemini annonce ce soir avoir remporté le Prix 'Commerce Cloud Partner Trailblazer for B2C', lors des Salesforce Lightning Bolt Trailblazer Awards. 'Les 'Bolty Awards' reconnaissent et célèbrent les partenaires mondiaux de Salesforce qui ont conçu, développé et livré des expériences numériques exceptionnelles qui stimulent conversion et retour sur investissement', explique Capgemini.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.27%