Capgemini remporte un marché dans le cadre du « Grand Paris Express »

(AOF) - Capgemini remporte un marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP) pour assurer la mise en service du plus grand projet d’infrastructures ferroviaires urbaines en Europe. Le groupe de conseil et de services informatiques mettra à contribution son expertise en matière d’ingénierie ferroviaire et de pilotage de grands programmes d’infrastructure.

La Société du Grand Paris a souhaité s'appuyer sur des compétences d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour l'aider à sécuriser la mise en services des nouvelles lignes. Cela passe par le pilotage des activités d'exploitation et de maintenance des lignes et matériels roulants du Grand Paris Express. Parmi ces activités : la gestion de projet, l'élaboration de rapports d'activité (dont la gestion des risques), la prise en charge des exigences techniques et des évolutions de configuration, ainsi que la maîtrise des délais.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.