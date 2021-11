Capgemini remporte un contrat de dix ans avec Nortura

(AOF) - Capgemini a signé un contrat de dix ans avec Nortura, l'un des plus grands producteurs agro-alimentaires de Norvège. Il devient ainsi le principal fournisseur de Nortura dans tous les domaines IT en l’accompagnant pour rendre sa chaîne de valeur plus innovante. " Grâce à ce partenariat stratégique à long terme, Nortura vise à créer des chaînes de valeur plus durables et à réduire les coûts opérationnels IT " a expliqué le groupe de conseil et de services informatiques.

Dans le cadre de ce contrat, Capgemini interviendra aussi bien dans la transformation basée sur les données, les technologies opérationnelles, l'infrastructure et le cloud, que dans les solutions IT industrielles, les applications et l'intégration des solutions SAP et Salesforce.

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation. Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.