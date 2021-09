Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : remonte à 0,2% de son zénith information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - CapGemini ne veut rien lâcher, le titre remonte à 0,2% (vers 164,6E) de son récent zénith des 195E du 17 septembre à l'ouverture. Il apparaît clairement qu'un gros acheteur se tient en embuscade à 188,5E depuis le 4 août dernier tandis qu'un vendeur (serait-ce le même ?) s'ingénie à bloquer le cours sous 192E (soit 2 fois son plancher du 28/10/2020) depuis 6 semaines. Le franchissement des 195E pourrait préfigurer un rallye vers 220E.

