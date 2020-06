Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : refinance avec succès la dette portée par Altran Cercle Finance • 17/06/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - Le groupe a fixé avec succès les conditions d'un emprunt obligataire de 1,6 milliard d'euros comprenant 2 tranches : 800 millions d'euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d'émission 99,887%) et 800 millions d'euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d'émission 99,521%). Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l'acquisition a été finalisée en avril 2020. Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d'environ 3,5 fois. Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : ' ce refinancement nous permet d'abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement. '

