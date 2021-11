Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : reconnu 'leader' pour son offre ADMnext information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été positionné comme un leader du marché dans les rapportsISG Provider Lens - 2021 Next-gen Application Development & Maintenance (ADM) Servicespour son offre ADMnext. Capgemini a été reconnu dans toutes les catégories dans lesquelles il a été évalué dans les cinq régions mondiales couvertes par le rapport.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.42%