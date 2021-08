Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : reconnu 'leader' dans les services numériques information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été nommé leader des applications et services numériques (ADS) dans le secteur bancaire, dans le cadre de l'évaluation 'PEAK Matrix Assessment 2021 d'Everest Group : Global and Europe Focus'. Le rapport à notamment mis la société à l'honneur pour son 'vaste réseau de partenariats avec des fournisseurs de plateformes centrales et des FinTechs, ses investissements dans la fourniture de solutions spécifiques à un domaine et ses engagements améliorés de modernisation du cloud, le renforcement de sa pratique de conseil pour la transformation axée sur les API, ainsi que pour les retours positifs de ses clients concernant l'innovation dans les modèles de sourcing'.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.13%