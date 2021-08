Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : reconnu 'leader' dans les services D&A information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été désigné pour la 3e année consécutive comme 'leader' par Everest Group dans le cadre du rapport 2021 'PEAK Matrix Assessment for Data and Analytics (D&A) Service providers', évaluant 29 fournisseurs de services de données et d'analyse (D&A). 'Notre désignation en tant que leader dans le groupe Everest PEAK Matrix met en évidence notre capacité à fournir des solutions fiables de données, d'IA et d'analyse aux clients', a commenté Zhiwei Jiang, directeur général des activités mondiales Insights and Data chez Capgemini.

