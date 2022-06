Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: reconnu comme 'leader' par un rapport d'Avasant information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 18:27









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce jour avoir été reconnu comme leader dans le rapport Intelligent Automation Services 2021-2022 Radar View d'Avasant, pour la seconde fois consécutive.



Dans le cadre de ce rapport, Avasant a évalué 31 fournisseurs de services en se penchant sur des paramètres clés tels que la maturité des pratiques, l'écosystème de partenaires, les investissements dans cet espace et l'approche innovante.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.06%