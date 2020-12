Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : récompensé pour son 'leadership industriel' Cercle Finance • 21/12/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui que sa fonction Achats du Groupe a été reconnue pour son leadership industriel en tant qu''Organisation de l'année' lors des EIPM-Peter Kraljic Awards 2020, pour 'son excellence dans toutes les dimensions et son innovation continue dans l'établissement de meilleures pratiques durables en matière de gestion des approvisionnements'.

