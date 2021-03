Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : reçoit deux prix d'excellence technologique Cercle Finance • 04/03/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été reconnu comme lauréat dans deux catégories du programme ' 2020 Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards ' pour son outil de recrutement ' Hire.me '. Capgemini est aussi nommé lauréat d'or dans la catégorie ' Best Advance in Emerging Talent Acquisition Technology ' et lauréat de bronze dans la catégorie ' Best Advance in Talent Acquisition (TA) Technology '.

