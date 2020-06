Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : rebondit vers 96,5E Cercle Finance • 12/06/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - CapGemini rebondit vers 96,5E et comble le 'gap' des 95,72E du 11 juin. Le titre revient à 1% de la zone de résistance des 97,75E testée chaque jour du 5 au 10 juin: en cas de franchissement, le prochain objectif serait 104E

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +4.30%