Capgemini : réalise l'acquisition de Purpose

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition de Purpose, l'une des principales agences mondiales en matière d'impact social. Basée à New York, Purpose est présent sur les 6 continents. L'équipe compte plus de 100 responsables de campagnes, créatifs, stratèges et technologues. L'équipe va rejoindre Capgemini Invent, la marque d'innovation, de conseil et de transformation du groupe Capgemini. ' Une entreprise durable pour les prochaines années doit répondre aux nouveaux impératifs : mettre au coeur de son ambition une contribution positive à la société, repenser son engagement envers les objectifs de développement durable et limiter ses émissions de carbone ' a déclaré Cyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du Groupe.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.47%