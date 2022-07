Capgemini réaffirme sa position à l'égard d'Atos suite à des rumeurs

(AOF) - Capgemini a démenti des rumeurs à propos de son intérêt supposé pour des actifs d’Atos. Le groupe de conseil et de services informatique a réaffirmé sa position déjà exprimée publiquement à l'égard d'Atos, et qui s'applique également à toute entité potentiellement issue du groupe Atos ainsi qu’à ses différentes activités. Capgemini « n'a aucune intention d'acquérir ou d'être impliqué dans ces actifs » et il « n'a aucune discussion avec Atos, un tiers ou le gouvernement français à ce sujet », indique-t-il dans un communiqué.

La direction de Capgemini " estime que ces actifs ne sont pas alignés avec la stratégie et le plan de développement du groupe et cette position est soutenue à l'unanimité par le Conseil d'administration ".

En Bourse, l'action Capgemini a réduit ses pertes après ces déclarations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.