Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : pullback sous les 102E Cercle Finance • 25/06/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - CapGemini amorce un pullback sous les 102E: le premier support se situe vers 92,2E (il remonte au 10 juin et 29 mai), le second sera le comblement du 'gap' des 89,3E du 25 mai.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.47%