CapGemini : pullback sous 181E

(CercleFinance.com) - CapGemini subit un pullback sous 181Equi valide la cassure du support court terme des 183E.

La configuration s'apparente à un 'sommet en tour' sous 189E (testé à 6 reprises en 10 jours) et le titre semble bien parti pour s'en aller refermer le 'gap' des 177,4E du 1er février puis reprendre appui sur le palier des 170/170,5E.





