Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : projet dans le cloud pour Nexity Cercle Finance • 17/01/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Nexity annonce investir dans le renouvellement et l'optimisation pour le cloud du système d'information de ses activités de promotion immobilière, et avoir choisi Capgemini pour l'accompagner dans ce projet de transformation. C'est au travers du programme Avenir, initié en 2018, que Nexity a lancé ces investissements visant à exploiter pleinement les possibilités du cloud public, en matière de résilience, de scalabilité, d'ouverture à son écosystème de partenaires et d'évolutivité. Le groupe immobilier concevra et construira ce nouveau socle 'cloud natif' avec le fournisseur de services informatiques. Le démarrage du chantier est prévu dans les prochaines semaines et ce programme d'investissement s'étalera sur trois ans.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.09%