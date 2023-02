Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: progression de 25% du BPA normalisé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Capgemini dévoile un BPA normalisé en progression de 25% à 11,52 euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique de 1,85 milliard d'euros, soit un montant supérieur à 1,7 milliard, conformément à l'objectif visé.



La marge opérationnelle du groupe de services informatiques s'est améliorée de 10 points de base à 13%, en ligne avec l'objectif fixé, pour un chiffre d'affaires de 22 milliards, en progression de 16,6% à taux de change constants, supérieure à sa fourchette-cible.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 16 mai le versement d'un dividende de 3,25 euros par action. Le taux de distribution du résultat net part du groupe s'établirait ainsi à 35% conformément à sa politique de distribution.



Pour 2023, le groupe vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre 4 et 7%, une marge opérationnelle entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.





