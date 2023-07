Capgemini: progression de 20% du BPA semestriel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Capgemini publie un BPA en progression de 20% à 4,70 euros au titre des six premiers mois de 2023, avec une marge opérationnelle en hausse de 9% à 1,41 milliard d'euros, soit 12,4% du chiffre d'affaires, un taux en amélioration de 20 points de base.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,9% à plus de 11,4 milliards d'euros (+7,9% à changes constants et +7,3% en organique), tandis que les prises de commandes se sont accrues de 22% à près de 12 milliards (+4% à changes constants).



Pour 2023, le groupe informatique vise une croissance à changes constants du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, une marge opérationnelle comprise entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.