Capgemini: programme de recherche avec le King's College

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi le démarrage d'un programme de recherche avancée avec le King's College de Londres visant à explorer les possibilités offertes par les réseaux de téléphonie mobile de sixième génération (6G).



La société de conseil en informatique et la prestigieuse université londonienne disent vouloir se concentrer sur la conception de nouvelles architectures et de systèmes d'intelligence artificielle (IA) 'de confiance', c'est-à-dire tournés vers le vivant.



Les deux partenaires veulent notamment déterminer en quoi la 6G est susceptible de constituer un pilier pour des applications industrielles 'intelligentes', tout en permettant de réduire l'empreinte carbone des entreprises.





