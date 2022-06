Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: programme de recherche avec l'ENS information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 18:02









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce une nouvelle collaboration avec l'Ecole Normale Supérieure (ENS) - Université PSL, dans le cadre d'un programme de recherche axé sur la confiance dans les systèmes autonomes d'Intelligence Artificielle (IA) et l'amélioration du sentiment de contrôle.



Capgemini collaborera avec une équipe de chercheurs sous la supervision de Valerian Chambon, Directeur de Recherche au Laboratoire de sciences cognitives de l'Institut Jean Nicod.



' L'objectif de ce projet est de tirer parti des recherches sur les relations interpersonnelles en sciences cognitives pour améliorer la qualité des interactions homme-machine ', le directeur de Recherche. ' Nous pensons que ce type de recherche offre une perspective précieuse pour améliorer les interactions entre les humains et les systèmes artificiels avancés, présents et futurs. '





