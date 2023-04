Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: programme de collaboration avec l'ETH Zurich information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau programme de recherche avec l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich visant à accélérer le développement de procédés de fabrication durables.



Cette collaboration sera principalement axée sur le développement de programmes d'intelligence artificielle destinés à optimiser la fabrication additive, également appelée 'impression 3D'.



Capgemini explique que cette technologie est susceptible de contribuer à une plus grande durabilité des opérations industrielles, notamment en permettant de réduire les déchets issus des matériaux de production.



Sa coopération avec l'ETH Zurich vise aussi à concevoir des produits plus durables à travers l'impression de structures intégrant plusieurs types de matériaux, des structures 'multi-matériaux' là encore de nature à améliorer de manière significative les performances environnementales des produits d'après le groupe français.





