Capgemini prend la tête de l'indice CAC 40 grâce à Accenture

(AOF) - A la faveur d'un gain de 4,10% à 120,70 euros, Capgemini affiche la plus forte progression de l'indice CAC 40. Il est soutenu par son concurrent américain et mètre étalon du secteur, Accenture, qui a nettement relevé ses objectifs annuels après un premier trimestre meilleur que prévu.

Au premier trimestre, clos fin novembre, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,52 milliard de dollars, soit 2,32 dollars par action, à comparer avec 1,36 milliard de dollars, soit 2,09 dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,17 dollars, soit 15 cents de mieux que le consensus FactSet.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4% à 11,76 milliards de dollars alors que le marché visait 11,28 milliards. Les ventes ont progressé de 2% hors impact des changes.

Ces bons résultats ont permis au groupe de relever ses objectifs annuels.

Sur l'exercice 2021, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise un bénéfice par action ajusté compris entre 8,17 à 8,49 dollars contre 7,80 à 8,10 dollars précédemment. Le marché cible 8,05 dollars. La croissance des revenus est prévue entre 4% et 6% contre de 2% et 5% auparavant et les devises auront un impact positif de 3% contre 2% anticipé il y a trois mois.

Cette année, Capgemini table sur une croissance à taux de change constants comprise entre 12,5% et 14,0%, avec une contribution des acquisitions (Altran) estimée à 17%. Il prévoit aussi une contraction de la marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019.

