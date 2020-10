Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : premières offres pour 'l'Intelligent Industry' Cercle Finance • 22/10/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Capgemini fait part du lancement de ses premières offres dédiées à 'l'Intelligent Industry', qui s'appuient sur la combinaison des expertises de pointe du groupe dans les domaines des données et des technologies digitales et industrielles. 'Ces nouveaux services, axés sur la 5G et l'Edge, permettront aux prestataires de services de communication, fournisseurs d'équipements de réseau et grandes entreprises de tous secteurs d'activité, de déployer les technologies 5G et Edge à grande échelle', explique-t-il. 'Les entreprises sont en pleine mutation vers le digital. Cela implique la nécessité de pouvoir connecter les appareils entre eux, collecter les données et tirer pleinement parti de leur exploitation', poursuit le groupe de services informatiques.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.46%