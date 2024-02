Capgemini, Poujoulat, Air Liquide ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide annonce avoir établi un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique. "Cette croissance reflète la demande accrue pour ces solutions, et illustre notre capacité à répondre aux attentes des clients", indique le spécialiste des gaz industriels dans un communiqué de presse .

Capgemini

Capgemini a rendu compte de ses résultats annuels 2023 d'où ressort un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% à taux constants pour atteindre 22,52 milliards d'euros, soit dans la partie basse de ses prévisions de croissance de 4% à 7%. "Après deux années de croissance record, la persistance des pressions macroéconomiques et le regain des tensions géopolitiques ont entraîné en 2023 une décélération du marché progressive et conforme à nos attentes", fait savoir le groupe.

Carmila

En 2023, les revenus locatifs de Carmila progressent de 3,3% ressortant à 368,6 millions d'euros. Ses loyers nets sur cette année s'élèvent à 342,4 millions d'euros, soit une hausse de 2,2%. Le résultat récurrent par action en 2023 à 1,60 euro est en croissance de 8% à périmètre constant par rapport à 2022 (hausse de +2,3% à périmètre courant par rapport au résultat récurrent par action 2022 de 1,56 euro). La société salue sa "très bonne dynamique commerciale" avec 826 baux signés et un taux d'occupation financier "record" à 96,6% (+0,1 point par rapport à fin 2022).

EssilorLuxxotica

Le géant de l'optique indiquera ses résultats annuels.

Gecina

La foncière annoncera ses résultats annuels.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce le lancement de la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports, "inédite sur le marché". Elle permet aux marques et aux agences de déployer en toute simplicité des campagnes publicitaires, aux contenus dynamiques, ciblées, et contextualisées dans les aéroports gérés par JCDecaux et actifs en programmatique, via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH et plus de 30 DSPs (Demand Side Platform), dont Displayce où la solution est déjà active.

Klepierre

Le spécialiste de l'immobilier commercial dévoilera ses résultats annuels.

Linedata

En 2023, le résultat net de Linedata recule de 3,6% ressortant à 25,5 millions d'euros, soit une marge nette de 13,9%. Toutefois, le résultat opérationnel, à 37,9 millions d'euros, progresse plus fortement de 11%, en raison notamment d'un niveau de dépréciation et de provisions moindre que l'année précédente et d'une baisse des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles et aux contrats de location. Le bénéfice net par action affiche 5,14 euros en 2023 contre 4,30 euro en 2022, bénéficiant de la réduction du nombre de titres formant le capital, à la suite de l'OPRA de décembre 2022.

Mercialys

La foncière spécialiste dans les espaces commerciaux précisera ses résultats annuels.

M6

M6 a publié un bénéfice net de 237,1 millions d'euros, en hausse de 42,9% au titre de son exercice 2023. Le groupe audiovisuel a, par ailleurs, dégagé un résultat opérationnel courant de 300,7 millions d'euros sur la période, en recul de 10,6% sur un an, faisant ressortir une marge opérationnelle de 22,9%. Son chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros s'établit en repli de 3%. Le chiffre d'affaires publicitaire s'affiche en baisse de 1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 millions d'euros, en décroissance de 2,2%.

Dans la foulée des résultats annuels publiés par M6 ce mardi, Nicolas de Tavernost, en poste depuis 37 ans, a indiqué dans un entretien au Figaro qu'il quittait la présidence du groupe à compter du 23 avril. David Larramendy, actuel directeur général de M6 Publicité, a été proposé à sa succession. "Mon départ a été repoussé plusieurs fois, notamment lié à des circonstances exceptionnelles : le projet de fusion avec TF1 qui a duré deux ans et qui n'a finalement pas abouti et l'appel à candidature pour la fréquence 6 pour laquelle on a dû batailler", évoque le dirigeant dans Le Figaro.

NFL Biosciences

NFL Biosciences annonce avoir été sélectionnée par la SRNT (Society for Research on Nicotine & Tobacco) pour présenter les résultats de l'étude Precesto lors du congrès international de cette société scientifique de référence au niveau mondial dans la lutte contre le Tabagisme, qui se tiendra à Édimbourg, en Ecosse du 20 au 23 mars. Menée en 2023 sur 34 fumeurs ne souhaitant pas arrêter de fumer, l'étude a démontré l'efficacité du candidat médicament NFL-101 sur la réduction de la satisfaction de fumer en comparaison avec un placebo.

Poujoulat

Poujoulat a publié un chiffre d'affaires consolidé en recul de 9,4%, à, 272,27 millions d'euros sur la période allant d'avril à décembre 2023. La baisse d'activité de la branche " conduits de cheminée et cheminées industrielles " s'est poursuivie. Le spécialiste des conduits de cheminée, qui investit dans le marché de la ventilation pour la maison individuelle existante, via une filiale dédiée (Vitalome), prévoit "un atterrissage du chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023/2024 aux alentours de 360 millions d'euros, soit une baisse d'environ 10%", selon un communiqué du groupe

Rexel

Le distributeur de matériel électrique communiquera ses résultats annuels.

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours du troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 un chiffre d'affaires de 287,8 millions d'euros, en hausse de 11%. "Ce troisième trimestre confirme la tendance observée depuis le début de l'exercice. À l'image du contexte macroéconomique, tous nos principaux marchés sont marqués par une dynamique plus faible que lors des deux derniers exercices", explique SII. En France, son chiffre d'affaires ressort à 117,3 millions d'euros , affichant une croissance organique proche de celle du premier semestre.

Verallia

Le producteur d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires livrera ses résultats annuels.

Vicat

Vicat, groupe spécialiste de la production de ciment, de béton & granulats, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort notamment un résultat net part du groupe de 258 millions d'euros, en amélioration de 65,6% en base publiée. Son Ebitda s'affiche en progression en 2023,, passant de 570 millions d'euros, à 740 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe Vicat atteint 3,937 milliards d'euros, en hausse de 8,1% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à 19,6% à périmètre et change constants.