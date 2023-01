Capgemini, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mercredi 18 janvier 2023

(AOF) - Capgemini (+2,95% à 176,30 euros)

Capgemini a affiché la plus forte hausse du CAC 40, bénéficiant du relèvement de la recommandation de Barclays, de Pondération en ligne à Surpondérer. L'objectif de cours passe de 190 euros à 210 euros. Le bureau d'études juge exagérée la baisse de 35% de la valorisation et considère que l'action offre désormais un bon point d'entrée. Il souligne que Capgemini est devenu plus résilient que par le passé dans un contexte de récession grâce notamment à une plus grande diversification de ses activités et à une présence offshore plus importante.

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 15,8 Mds€ réalisées à 29 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Un & Irlande, 9 % en Asie-Pacifique et le reste en Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 63 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 8 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,6 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil d'administration de 14 membres présidé par Dominique Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général ;

- Situation financière saine avec une dette nette de 4,1 Mds€ à fin juin et des capitaux propres de 8,5 Mds€.

- Ambition 2025 d’une hausse de 7 à 9 % des revenus et d’une marge opérationnelle de 14 % ;

- Stratégie d'innovation portée par un réseau mondial de directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, un réseau mondial de 21 AIE (Applied Innovation Exchange ) :

- 3 piliers stratégiques : le cloud, la data & IA et la surveillance des futures vagues de technologie,

- en interne, coordination des centres d’excellence,

- investissements dans les start-up et accompagnement programme Catalyst,

- plusieurs centaines de partenariats industriels et académiques ;

- Stratégie environnementale validée par le SBTi avec 2 engagements :

- ambition relevée de repli de 90 % des émissions de CO2 sur les scopes 1 à 3 dès 2040,

- transition vers une économie à faible intensité carbone via des solutions aux clients de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone en 2030,

- Retombées des investissements en Italie ;

- Dynamisme en Asie, tirée par les acquisitions, et dans le cloud, l’intelligence industry et la gestion de la relation client ;

- Accélération des acquisitions ;

- Bonne visibilité avec des prises de commandes égales à 1 fois le chiffre d’affaires annuel.

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation), 59 % du personnel étant « offshore » ;

- Lancement fin 2022 de Bleu, société commune avec Orange pour un cloud de confiance ;

- Inquiétudes des investisseurs sur les perspectives de croissance pour 2023 ;

- Après une hausse de 22 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectif 2022 confirmé d'une croissance de 14 à 15 % des revenus, d’une marge opérationnelle entre 12,9 et 13,1 % et d’un autofinancement libre supérieur à 1,7 Md€ ;

- Programme de rachats d’actions, de 800 M€.

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.