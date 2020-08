Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : plateforme Ensconce renforcée avec OpenNESS Cercle Finance • 25/08/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Altran annonce améliorer sa plateforme Edge Computing, Ensconce, qui intègre désormais le logiciel Open Network Edge Services Software (OpenNESS), une boîte à outils open-source développée par Intel, ainsi que d'autres solutions technologiques d'Intel. 'La plateforme supporte de multiples fonctionnalités, incluant des accélérateurs et des éléments logiciels pour le développement rapide de solutions Multi-Accès Edge Computing (MEC)', poursuit la filiale de Capgemini. Avec OpenNESS, Ensconce peut fournir des interfaces uniformes pour les réseaux mobiles 4G et 5G, et maximiser les fonctionnalités avancées des processeurs et accélérateurs Intel Xeon, pour améliorer les performances de calcul, d'I/O, et réduire la latence du réseau.

