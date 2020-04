Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : placement d'une émission obligataire Cercle Finance • 09/04/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir fixé avec succès le 8 avril 2020 les conditions d'un emprunt obligataire de 3,5 milliards d'euros comprenant quatre tranches, pour des maturités allant de deux à douze ans et portant des coupons allant de 1,250% à 2,375%. Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour le refinancement du crédit relais conclu dans le contexte de l'acquisition d'Altran ainsi que pour les besoins généraux du groupe de services informatiques. Capgemini tire ainsi parti de conditions attractives sur les marchés obligataires, malgré la crise sanitaire, pour refinancer l'acquisition d'Altran. Il renforce également la solidité de sa structure financière en étendant la maturité moyenne de sa dette.

