Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : partenariat stratégique avec CONA information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la conclusion avec CONA Services LLC, le principal fournisseur de services informatiques et analytiques des embouteilleurs Coca-Cola en Amérique du Nord, d'un partenariat à long terme de co-développement et de mise sur le marché. Ce partenariat vise à élaborer et promouvoir une nouvelle gamme de solutions numériques appliquées aux produits de consommation, à la vente au détail et à la distribution. Il renforce également la collaboration à long terme entre les deux entreprises. Selon Capgemini, le partenariat 'offrira l'agilité, la rapidité et les connaissances nécessaires qui permettront aux entreprises d'être les plus compétitives sur un marché évoluant au rythme de la demande des consommateurs'.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.29%