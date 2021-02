Capgemini : partenariat mondial avec OVHcloud

(CercleFinance.com) - Capgemini et OVHcloud annoncent avoir signé un partenariat mondial combinant leurs expertises pour répondre aux besoins de transformation cloud des organisations publiques et privées, avec les plus hauts standards de sécurité internationaux.

Ensemble, ils ont l'intention de construire des solutions cloud souveraines de bout en bout, notamment dans le cadre de l'European Alliance on Industrial Data and Cloud et de l'Important Project of Common European Interest (IPCEI) qui doivent être lancés en 2021.

Les deux acteurs coopéreront pour mettre en oeuvre leurs capacités à l'échelle mondiale, en 'offrant aux organisations l'accès à un ensemble unique de services et de compétences pour des services d'infrastructure cloud public, privé et hybride, sécurisés de bout en bout'.