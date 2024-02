Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: partenariat dans l'intelligence artificielle information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce un nouvel accord de partenariat avec Mistral AI, présenté comme 'l'un des acteurs les plus innovants et dynamiques au monde en matière d'intelligence artificielle'.



Ensemble, les deux partenaires comptent accélérer le déploiement à l'échelle d'une IA générative 'plus accessible, plus polyvalente et plus efficiente'.



Capgemini aidera ses nombreux clients à travers le monde à créer davantage de valeur sur le long terme et à multiplier les cas d'usage d'IA générative en intégrant les modèles de fondation très efficients de Mistral AI dans leur architecture d'IA générative.



'Mistral AI et Capgemini contribueront ensemble à la révolution de l'IA, en permettant aux entreprises quelle que soit leur taille de tirer des bénéfices considérables de cette technologie révolutionnaire et accélérer la double transition vers une économie numérique et durable', a commenté Fernando Alvarez, directeur de la Stratégie et du Développement du groupe Capgemini.







