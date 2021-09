Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : partenariat avec World Rugby information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce un partenariat de trois ans avec World Rugby, faisant du groupe de services informatiques son partenaire mondial 'transformation digitale' jusqu'en 2023 et un partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Il accompagnera les systèmes de gestion du tournoi et jouera un rôle crucial dans la transmission des résultats. Par ailleurs, il travaillera avec World Rugby pour apporter une nouvelle dimension à l'expérience numérique des supporters et des entraîneurs. Ainsi, Capgemini est actuellement la seule entreprise à sponsoriser à la fois la Fédération internationale et deux des principales compétitions internationales de World Rugby, la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les HSBC World Rugby Sevens Series.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.37%