Capgemini: partenariat avec Unity autour du metaverse 03/08/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - Capgemini et Unity, plateforme spécialiste de la création et de la gestion de contenus 3D temps réel (RT3D), ont s'associer afin 'd'aider les organisations partout dans le monde à explorer et saisir les opportunités et bénéfices business des expériences immersives et du metaverse dans tous les secteurs'.



Les deux entreprises comptent définir et exécuter ensemble des solutions et services aux entreprises propres à chaque secteur, et sur mesure pour chaque client.



Ce nouveau partenariat mondial se concentrera sur les secteurs et cas d'usage où les consommateurs et les salariés bénéficieront le plus des expériences immersives et du metaverse : biens de consommation et distribution, industrie, sciences de la vie, télécommunications, médias et technologie, énergie et services publics, services financiers, services publics.