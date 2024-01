Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: partenariat avec la Coupe de l'America information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de devenir Partenaire mondial de la 37e Coupe de l'America (America's Cup), la plus ancienne compétition de voile du monde, qui se tiendra à Barcelone d'août à octobre de cette année.



A travers ce partenariat, le groupe apportera sa vaste expertise en matière d'innovation numérique, de durabilité, de données et d'IA. En tant que fournisseur officiel de données, il améliorera l'expérience des fans grâce à des analyses tout au long de la compétition.



'Cette année, la Coupe de l'America s'annonce plus diversifiée et plus inclusive avec l'intégration de la Coupe de l'America des Jeunes (17-26 septembre) et des Femmes (5-13 octobre) dans le programme des courses', note le groupe de services informatiques.





