Capgemini : partenariat avec Bouygues Telecom dans la 5G

(CercleFinance.com) - Capgemini et Bouygues Telecom annoncent un accord de partenariat afin de développer la capacité d'innovation des entreprises en France et de faciliter le déploiement de cas d'usage à valeur ajoutée grâce à la 5G. Bouygues Telecom et Capgemini s'associent pour accompagner leurs clients et développer des cas d'usage innovants au service des verticaux de l'industrie comme la ville intelligente, la santé connectée, ou bien l'industrie 4.0. ' La 5G est un accélérateur clé qui va accompagner le déploiement d'autres technologies arrivant à maturité telles que l'internet des objets, l'Edge computing ou encore l'intelligence artificielle ' indique le groupe. ' Les équipes pluridisciplinaires de Capgemini et celles de l'Open Lab 5G de Bouygues Telecom pourront s'appuyer sur le '5G Lab' de Capgemini et les capacités des réseaux 5G de Bouygues Telecom pour réaliser des démonstrations, héberger des expérimentations clients et tester en conditions opérationnelles les cas d'usages identifiés avec les clients ' rajoute le groupe.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.59%