Capgemini : partenariat avec AWS étendu à l'Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Capgemini fait part ce mardi d'une extension de son initiative stratégique avec Amazon Web Services (AWS) à l'Amérique du Nord, une initiative qui avait été lancée dans un premier temps en Europe l'année dernière. Elle vise à 'répondre davantage aux besoins des clients en se concentrant sur les migrations d'applications en masse, le développement du cloud natif, la modernisation d'applications cloud, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les services gérés'. 'Cette dernière initiative avec AWS s'appuie sur les relations étroites entre les deux entreprises depuis 2008. Capgemini est un partenaire conseil privilégié au sein de AWS Partner Network (APN) et un partenaire AWS Managed Services', ajoute le Français.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.78%