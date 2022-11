Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: ouvre un site dédié à l'innovation numérique information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 17:04









(CercleFinance.com) - À l'occasion de la 'European Cyber Week',Capgemini annonce l'ouverture, à Rennes, d'un nouvel'AppliedInnovationExchange (AIE)', soit un espace dédié à l'innovation numérique.



Cet espace repose sur un modèle collaboratif permettant d'accélérer l'intégration d'innovations technologiques au sein des entreprises de la région autour des secteurs stratégiques de la cybersécurité, de la défense et des télécoms.



Le site Capgemini de Rennes capitalise aussi bien sur sa place de leader du numérique que sur le développement de synergies durables avec l'écosystème numérique local.



L'agglomération rennaise est en effet l'un des premiers pôles de développement du numérique en France et devient progressivement une référence en matière de cybersécurité, à l'échelle nationale et européenne, assure Capgemini.







