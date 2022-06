Capgemini/Orange : Bleu commencera à travailler avec ses futurs clients d’ici fin 2022

Jean Coumaros, actuellement Directeur de la Transformation et membre du Comité Exécutif du groupe Capgemini, a été choisi par les deux actionnaires comme Directeur Général pressenti de la future joint-venture Bleu.

(AOF) - Capgemini et Orange ont partagé aujourd’hui les prochaines étapes de Bleu, leur projet de « Cloud de confiance » conçu pour répondre aux besoins de certaines organisations françaises. La future société devrait commencer à accompagner des clients dans la préparation de leur migration d’ici la fin 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. Les premiers services de Bleu, dont Microsoft Azure et Microsoft 365, seront opérationnels en 2024.

