Capgemini : offre sur Altran, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné plus de 2% hier après l'annonce sur Altran (plus de 4% en une semaine). Capgemini a en effet annoncé l'augmentation du prix de son offre sur Altran à 14,5 euros par action (au lieu de 14 E) et a fait part d'engagements complémentaires. Capgemini n'augmentera plus son prix, qui est ferme et définitif. Les actionnaires d'Altran ont jusqu'au 22 janvier 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l'offre.

' Il reste à voir quelle sera l'attitude d'Elliott et des autres actionnaires qui pourraient estimer le prix toujours un peu chiche, mais suffisamment élevé pour permettre à ceux qui ont payé plus de 14 euros, dont l'activiste américain, de ne pas perdre d'argent ' indique Aurel BGC.

' Même si ce relèvement est relativement faible, il augmente toute de même sensiblement la probabilité de succès de l'offre. En effet cela pourrait permettre aux arbitragistes qui ont acquis des actions entre 14.0 E et 14.5 E de clôturer leur position en enregistrant un bénéfice. En nous appuyant sur les déclarations AMF, nous estimons que les arbitragistes purs détiennent à minima 5% du capital d'Altran ' indique pour sa part Oddo.

' Il est peu probable qu'Elliott (qui détient 14% du capital d'ALT) apporte ses titres à ce prix et ce malgré les engagements de Capgemini à ne pas relancer d'offre à un niveau de prix supérieur dans les 18 mois, dans la mesure où il s'agit d'une extension de ' seulement ' 6 mois par rapport à la période de décence de 12 mois communément admise. Ainsi dans ce scénario devrait s'ensuivre une négociation à plus long-terme pour que Capgemini puisse fusionner Altran avec ses propres activités et ainsi générer les synergies annoncées au marché ' rajoute Oddo.