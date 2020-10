Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : objectifs de réduction carbone approuvés Cercle Finance • 23/10/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé aujourd'hui que ses nouveaux objectifs de réduction du carbone ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) comme étant conformes au niveau de réduction nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Il s'agit d'une étape importante vers l'ambition du groupe de devenir une entreprise ' net zero ' d'ici 2030.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.39%