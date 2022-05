Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: nouvelle implantation à Malaga information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir ouvert un nouveau bureau à Malaga, en Espagne, avec un Centre de Cyber Défense (CDC) qui renforcera ainsi son réseau international en la matière, ainsi qu'un Centre de services Cloud.



Le CDC de Malaga fournira des services de cybersécurité de nouvelle génération propulsé par des solutions de pointe, telles que l'intelligence artificielle, pour sécuriser les systèmes, les applications et les environnements de produits de traitement de données.



En outre, le bureau de Malaga fournira des services spécialisés dans la technologie cloud pour aider les entreprises à optimiser leurs activités, améliorer leur expérience client et leur gestion commerciale et permettre une industrie intelligente.





